PM Gruppo Macchia Potenza pronta a riscattare il risultato di Sabato scorso! Ecco con chi andrà in sfida

Dopo la buona prestazione senza raccogliere gioie, la PM Gruppo Macchia Potenza torna in campo con maggiore determinazione per riscattare il risultato di sabato scorso contro l’Asem Bari per provare a strappare punti preziosi questa volta in casa della Nelly Volley Barletta.

Le rossoblù di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna scenderanno in campo domenica pomeriggio alle 18:30 contro la Nelly Volley Barletta, formazione che occupa la nona posizione in classifica con 7 punti all’attivo, giusto una posizione di classifica dietro e con due lunghezze di ritardo rispetto alle potentine.

Ha dichiarato alla vigilia coach Elena Ligrani:

“È per noi una partita fondamentale, dobbiamo andare a Barletta con la determinazione di prendere i tre punti e fare bene, è uno scontro diretto e fino ad ora li abbiamo fatti nostri.

I tre punti sono vitali per poterci piazzare bene in vista della seconda fase del campionato con gli incroci play-out”.

Attenzione però a non sottovalutare le giovani ragazze del Barletta.

Sono una squadra molto giovane con buone potenzialità, dobbiamo aggredirle sin dalle prime battute per imporre da subito il nostro gioco“.

Appuntamento alle 18:30 di Domenica 28 gennaio al Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta, dirigono la gara i signori Francia e Lamusta.

Ecco le foto della sfida contro Asem Bari.