Potenza: 25 anni senza il giovane Agente Tammone, scomparso sul lavoro. Questo l’omaggio a lui dedicato

Sono trascorsi venticinque anni da quella tragica sera del 10 luglio 1996, quando l’Agente Scelto della Polizia di Stato Francesco Tammone, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Potenza, di pattuglia durante un servizio di controllo del territorio in un quartiere periferico del capoluogo potentino, veniva colpito a morte da alcuni colpi di pistola esplosi da un pregiudicato del posto, in regime di semilibertà.

Medaglia d’Oro al Valor Civile, perse la vitta a soli 27 anni.

Francesco lasciava la giovane moglie Claudia e la figlioletta Stefania, avuta da appena 2 mesi.

Nella ricorrenza dell’anniversario della morte, il Comune di Castelluccio Superiore (PZ) ricorda questo cittadino vittima del dovere.

Proprio in occasione di questa ricorrenza, nel pomeriggio, alle ore 18:00, avrà inizio la cerimonia di Intitolazione dell’Area Sottostante Palazzo Pizzo.

Saranno presenti anche la mamma di Francesco, Carmela Tammone, la sorella Rosanna e la nipote Carmen.

Interverranno:

Giovanni Ruggiero, Sindaco del Comune di Casteluccio Superiore;

Rocco Guarino, Sindaco di Albano di Lucania e Presidente della Provincia di Potenza;

Dott. Antonio Pietro Romeo, Questore di Potenza;

Dott. Annunziato Vardè, Prefetto di Potenza;

Dott. Gianfranco Donadio, Procuratore Capo della Repubblica di Lagonegro;

Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro;

Don Marcello Cozzi, Presende del CE.ST.RI.M.

Di seguito la locandina con i dettagli.

