Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, comunica:

“Variante Delta arrivata anche in Basilicata: tre casi a Venosa e uno a Potenza.

Nessun allarmismo, ma prudenza, prevenzione e responsabilità”.

Sequenziamento fatto al San Carlo.

I casi non sono ricoverati e non hanno sintomi gravi e sono stati segnalati come sospetti da ASP.a

