Potenza: a questi lavoratori viene negato l’elementare diritto di percepire il proprio salario. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL:

“Prosegue con appelli sempre più accorati la mobilitazione dei lavoratori dell’AIAS di POTENZA, indietro con il pagamento delle mensilità.

Dopo numerose manifestazioni di protesta, COMUNICATI STAMPA, incontri e interlocuzioni presso la Prefettura, ad oggi nulla è servito per trovare una risoluzione definitiva all’atavica questione del mancato riconoscimento ai lavoratori delle RETRIBUZIONI dovute in tempi certi e contrattualmente previsti.

I Dipendenti Aias di Potenza, infatti, per la mensilità di agosto 2024 hanno ricevuto solo un 25%, somma unilateralmente decisa dall’Aias e mai concordata con le organizzazioni sindacali, nonché non accettabile dagli stessi lavoratori, e ancora attendo la retribuzione di settembre 2024.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, dichiarano che nonostante l’ASP di POTENZA abbia provveduto in tempi certi alla erogazione delle spettanze inerenti alle fatture AIAS di POTENZA comprensive del CONTRIBUTO TRASPORTI (annualità 2023 D.D.G 20024/00706 del 02 /08/2024), l’Azienda non ha rispettato gli impegni presi in sede prefettizia, contrariamente a quanto fatto dall’AIAS di MELFI-MATERA.

E’ il caso di ricordare che l’Aias di Potenza aveva dichiarato che il pagamento delle spettanze relative al centro diurno Il Fiore avrebbe permesso all’Aias di sanare i ritardi maturati, ma ciò non è avvenuto.

Tale situazione non è più tollerabile da parte dei lavoratori che quotidianamente sono impegnati in attività di assistenza e riabilitazione ed ai quali viene negato l’elementare diritto di percepire il proprio salario, con la doppia BEFFA di dover anticipare di tasca propria le spese relative al carburante.

Ormai è certo che il sacrosanto diritto a ricevere lo stipendio è reso vano a causa delle evidenti incapacità gestionali dell’AIAS di POTENZA, poiché non vengono garantiti e rispettati gli accordi sottoscritti tra le parti ed alla presenza del Vice PREFETTO (Dott. QUARANTA) e del Direttore Generale dell’ASP di Potenza ( dott. Antonello MARALDO).

Le OO.SS. chiedono di adottare sin nell’immediato ogni provvedimento risolutivo per il ripristino del diritto alla retribuzione dei dipendenti AIAS di POTENZA e ribadiscono che in assenza di ulteriori riscontri si riservano di mettere in atto ogni azione riterranno utile alla tutela dei diritti lesi dei lavoratori Aias”.