Potenza: al “Da Vinci-Nitti” una giornata con la Polizia per rendere i giovani sempre più consapevoli del loro importante ruolo. I dettagli

Proseguono gli incontri della Polizia di Stato con gli studenti delle scuole del capoluogo.

Ieri 20 Dicembre si è tenuta presso l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti”, una giornata sul tema della legalità, a conclusione, per l’anno 2024, di un ciclo formativo.

L’incontro si è svolto alla presenza del Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, che è intervenuto unitamente al Funzionario Portavoce della Questura Ludovica Strano ed ai Dirigenti della Sezione della Polizia Stradale Giuseppe Persano e della Polizia Postale di Potenza Marcello Rizzuti.

Ad accogliere il Questore, nell’Aula magna dell’istituto, la Dirigente Scolastica Alessandra Napoli ed una platea di circa 120 studenti con i loro docenti.

Il Questore, da sempre molto sensibile alle tematiche di interesse giovanile, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Polizia di Stato e mondo della scuola, per favorire la cultura della prevenzione e rendere i giovani sempre più consapevoli del loro importante ruolo nella crescita sociale e democratica del Paese.

A testimonianza dell’impegno della Polizia di Stato il Questore ha evidenziato che nel corso del corrente anno sono stati incontrati complessivamente circa 3.200 studenti di 45 scuole della provincia di Potenza.

L’incontro è stata anche occasione per far conoscere, alla comunità scolastica, il Calendario della Polizia di Stato 2025 realizzato in collaborazione con l’UNICEF, rappresentato ieri dalla Presidente del Comitato Regionale UNICEF Basilicata Angela Granata.

Da venticinque anni, infatti, i ricavati delle vendite del Calendario finanziano i progetti che UNICEF realizza a sostegno dei bambini.

Nel rinnovare l’impegno e la vicinanza della Polizia di Stato alla scuola anche per l’anno 2025, il Questore Ferrari ha consegnato ai ragazzi copia del calendario che li accompagnerà per l’intero anno scolastico.