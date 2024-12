Potenza: in provincia rocce si staccano dal costone situato a ridosso del centro abitato! I dettagli

Più di un anno fa ribadivo la necessità di inserire il costone dell’Armo tra le priorità da portare avanti.

Queste le parole del Sindaco di Lauria Lamboglia che spiega l’accaduto di oggi:

“Stamane uno smottamento, fortunatamente attenuato dalle strutture di contenimento, ricorda a tutti, in particolare a chi deputato in merito, che la programmazione non può e non deve essere secondaria tenendo conto che forse alcune spese possono essere indirizzate anche a livello comunale sulle urgenze.

L”Armo per la sua particolare conformazione, costone roccioso a ridosso del centro abitato, necessita di costante attenzione e oggi, più che mai, sarà importante procedere con urgenza per rimuovere i rischi e poi, partendo dallo studio condotto dal CNR, pretendere dalla Regione e/o ministero i fondi necessari per l’intervento di messa in sicurezza necessario”.

Ecco le foto dello smottamento.