Potenza, al PalaPergola l’Academy contro La scuola di basket Lecce: ecco il risultato della partita

La scuola di basket Lecce passa al PalaPergola: battuta l’Academy 80-63 nella decima giornata d’andata del campionato di Serie C.

I salentini di coach Michelutti guidano la partita dall’inizio alla fine, trovando subito due triple in fila da Cantagalli e riuscendo, in generale, a distribuire meglio le soluzioni offensive tra tutti i giocatori mandati in campo: prova ne sono i ventisei punti messi a referto dopo dieci minuti.

Con generosità, pur non senza difficoltà d’avvicinamento alla partita – Buldo scavigliato e Petronella fermato venerdì da un virus intestinale – l’Academy riesce a mantenersi agganciata alla partita – anche se concede un paio di triple mortifere a Laudisa – grazie all’impatto del lungo piemontese (11 punti già a metà gara) ed all’energia difensiva di capitan Pace, con cinque punti consecutivi prima di Laquintana e poi di Acuna – quest’ultimo a schiacciare un contropiede su bell’assist a tutto campo di Vece – che mettono un minimo in partita anche il pubblico.

I due possessi pieni con cui si va all’intervallo – 41-47 – sono sintomo di un equilibrio che, però, è destinato a svanire presto, già a partire dai primi minuti del secondo tempo.

Gli ospiti, infatti, fanno la voce grossa a rimbalzo in attacco ed innescano la fisicità di Ouandie in avvicinamento, mentre dall’altra parte sono solo undici i punti messi a referto nell’intero terzo quarto.

Oltre alla canonica difficoltà ai liberi (13/23) le sole due triple mandate a bersaglio in tutta la partita pesano sull’attacco rossoblù e quando Acuna segna la seconda di queste due di squadra, serve solo a riportare a -13 (57-70) i suoi, senza tuttavia impensierire più di tanto il successo ospite, che consente alla LSB di agganciare Francavilla al secondo posto in graduatoria.

Academy Basket Potenza – LSB Lecce 63-80 (16-26; 41-47; 52-70)

Academy Basket: Vece, Pace 7, Petronella 12, Labovic 7, Joksimovic 2, Acuna 14, Buldo 14, Casulli ne, Laquintana 7, Doglio, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

LSB: Ingrosso 6, Esposito, Renna, Cantagalli 13, Mocavero 10, Laudisa 11, Vidakovic 9, Karabets ne, Dosic 8, Ouandie 23, Mernica ne. All. Michelutti

Arbitri: Semeraro e Loglisci.