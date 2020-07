Potenza, al via i lavori per questo parco: ecco come sarà

La città di Potenza, a breve, potrebbe vedere l’avvio dei lavori del parco di piazza Albino Pierro.

Ecco quanto dichiara il Sindaco Mario Guarente:

“Prima e dopo: nella prima foto il primo progetto del parco di piazza Albino Pierro, nella seconda il progetto esecutivo realizzato dalla nostra amministrazione sulla base delle istanze presentate dai residenti.

Campetto di calcio e giochi per bambini normodotati e disabili, affinché nessun bambino debba restare a guardare gli altri che giocano!

Messaggio per i (politici, a scanso di equivoci) rosiconi che non perdono occasione per fare campagna elettorale, anche quando non serve: i lavori partiranno nel fine settimana!“

