Potenza, al via il “Corso LIS” con accesso Gratis grazie al Voucher Regionale! Ecco come iscriversi e i dettagli

La New Form in collaborazione con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della Basilicata, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata e la Cooperativa SegnaLIS, promuove il CORSO di ALTA FORMAZIONE in INTERPRETE LIS.

“L’attività formativa (la cui scheda di dettaglio è scaricabile sul sito www.newformpotenza.it ) è un’azione che ampia le iniziative della NEW FORM e abbraccia un obiettivo più ampio, quello dell’inclusione sociale promossa attraverso la formazione delle persone, tema su cui la NEW FORM è in prima linea ormai da anni” – dichiara Angelo Sabia, Direttore della New Form.

Il corso, 960 ore tra aula, laboratori, training di traduzione e stage, partirà il 20 Settembre 2021 ed è stato progettato per offrire reale padronanza nella traduzione e interpretazione nella Lingua dei Segni Italiana.

“Il corso è aperto a tutti coloro, giovani e meno giovani, che hanno almeno la Laurea Triennale e che sono motivati ad acquisire conoscenze e abilità pratiche per gestire in autonomia i processi di traduzione LIS” continua il Direttore della New Form “il corso, inoltre, possiede tutti i requisiti che permette agli interessati di poter accedere al VOUCHER REGIONALE che finanzia l’Alta Formazione, consentendo così a chiunque di poter frequentare, Gratuitamente, un percorso qualificante e dalle ottime prospettive lavorative”.

A coordinare il Gruppo Docenti ci sarà Antonio Parente, noto traduttore LIS per la Tgr Basilicata che aggiunge “l’inclusione avviene grazie all’elemento comunicativo che si può avere tra due culture, quindi la Lingua dei Segni, può diventare uno strumento di vera inclusione, rendendo la persona sorda realmente partecipe in tutti i contesti sociali e quotidiani.

È un progetto questo di una valenza inestimabile, poiché affronta la tematica dell’inclusione sociale, molto importante sul nostro territorio.

E’ fondamentale ricordare -continua Parente – che la lingua LIS è una lingua vera e propria, dotata cioè di una sua struttura grammaticale, e a breve anche l’Italia, seppur con colpevole ritardo, si appresta a riconoscerne la giusta dignità, cosa molto importante per il futuro lavorativo dei nostri ragazzi”.

Il corso si svolgerà a Potenza presso la sede della New Form e per tutte le informazione e le iscrizioni è attivo un HELP DESK, consultabile allo 097121184 o inviando una mail a master@newformpotenza.it, che si occupa anche di offrire supporto sulla compilazione e trasmissione della eventuale richiesta di voucher.a

