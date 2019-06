Potenza, al via le iscrizioni per gli Asili Nido Comunali: 190 i posti disponibili

Una nota del Comune di Potenza fa sapere che da oggi, 17 Giugno, fino al 16 Luglio 2019, è possibile richiedere l’iscrizione agli Asili Nido Comunali di Via Adriatico, Via Ionio, Via Perugia e Via Torraca per un totale di 190 posti, così suddivisi:

– Adriatico: n. 44 posti;

– Via Ionio: n. 59 posti;

– Via Perugia: n. 27 posti;

– Via Torraca: n. 60 posti.

Il servizio di Asilo Nido sarà assicurato dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020.

Le domande devono essere presentate entro le ore 13,30 del 16 Luglio 2019.



In ogni caso, durante il corso dell’anno educativo fino al 28 febbraio 2020, sarà possibile accogliere altre istanze di iscrizione per l’aggiornamento trimestrale delle eventuali liste di attesa e/o per l’inserimento negli Asili Nido in caso di disponibilità di posti.

Per tutti gli iscritti vecchi e nuovi, la dichiarazione ISEE in corso di validità dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2019.