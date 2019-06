Potenza festeggia i 18 anni di Marisol con il lancio delle lanterne: “gli Angeli si possono baciare, e tu lo sei”

Potenza ricorda ancora con amore la giovanissima Marisol Lavanga.

Da scout determinata a promessa del volley, Marisol è andata via in punta di piedi lasciando tanto dolore tra coloro che l’hanno amata.

Aveva 17 anni e tanta voglia di vivere ma una terribile malattia non le ha lasciato scampo.

Nella giornata di ieri la giovanissima atleta avrebbe compiuto 18 anni, l’età più importante per qualsiasi ragazzo.

Tanti i messaggi di auguri e una bellissima iniziativa che ha visto il lancio di 18 lanterne presso il Parco Baden Powell.

Così il Gruppo Creativo Rossellino ha ricordato Marisol:

“Oggi compi gli anni, dolce Marisol.

Il tuo compleanno, il tuo diciottesimo compleanno.



Un giorno bello, un giorno importante, un traguardo speciale.



Inutile dire che i nostri occhi son bagnati dalle lacrime, poiché vorremmo averti qui, con noi, per poterti stringere, per poterti dare gli auguri con un bacio.

Non possiamo, anzi sì. Possiamo perché anche gli Angeli si possono baciare, e tu lo sei. E, allora, nostra dolce Marisol, un bacio al vento affidiamo, affinché giunga a te, insieme agli auguri di tutti noi”.

Il compleanno di Marisol è una data storica anche per il Csi di Potenza che in una nota ha fatto sapere:

“Oggi 16 Giugno 2019 rimarrà una data storica per la Basilicata e in particolare per il Comitato di Potenza.

Nel giorno del 18° compleanno di Marisol, figlia di Mimmo Lavanga Vicepresidente regionale prematuramente scomparsa, la Basilicata ai campionati nazionali del CSI si è aggiudicata 2 titoli nazionali:

under 12 calcio a 5 LYKOS POTENZA

Under 12 volley maschile LUCANIA VOLLEY LAURIA

2 secondi posti:

under 12 volley POLISPORTIVA PRETORIA PZ

under 10 calcio a 5 PLANET LYKOS PZ

1 terzo posto:

under 12 calcio a 5 SEVENTEEN POTENZA

e tre piazzamenti dal 5° al 7° posto:

under 10 volley POLISPORTIVA PRETORIA PZ

under 10/12 basket NORMANNA BASKET MELFI

Non ci sono parole per descrivere le emozioni che hanno caratterizzato questa ultima giornata di finali.

La nostra regione partecipa alle finali nazionali giovanili, da soli 5 anni e non era mai andata oltre il 4° posto.

Il Presidente provinciale Andrea Schiavone alle squadre lucane:

“Oggi la Basilicata ha scritto una bellissima pagina nella gloriosa storia del Centro Sportivo Italiano.

Siamo fieri di ogni vostro singolo atleta e dirigente, perché oltre ai risultati sportivi che siete stati capaci di ottenere, avete dato dimostrazione a tutta l’Italia che la Basilicata è una terra ricca di valori e di talenti.

Il vostro entusiasmo ci stimola a fare sempre meglio!”.

Auguri Marisol, come citava una nota canzone degli Stadio:

“Ti mando un bacio con il vento

e so che tu lo sentirai”.