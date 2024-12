Potenza, alloggi Bucaletto: ascoltato l’Ufficio Tecnico del Provveditorato per le Opere Pubbliche. Questa la situazione

Lorenzo Larocca, Capo Sezione Tecnica per la Provincia di Potenza, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, è stato ascoltato in Prima Commissione consiliare permanente.

Con lui presenti i tecnici Francesco Abruzzese e Mariano Zottoli.

Il presidente della Commissione, Carminedavide Pace e gli altri membri dell’organismo consiliare si sono confrontati con gli ospiti sulla situazione relativa agli alloggi a Bucaletto.

Ha spiegato il presidente Pace:

“In particolare ci siamo soffermati sul cronoprogramma relativo ai lavori, sul tipo di interventi che si andranno a eseguire, sulla necessità di operare secondo criteri di efficienza ed efficacia, per dare finalmente una risposta abitativa concreta e definitiva alle tante famiglie che ancora oggi, 42 anni dopo il drammatico sisma che devastò i nostri territori, sono costrette a vivere in prefabbricati, strutture tutt’altro che idonee ad affrontare l’usura del tempo e condizioni climatiche difficili.

Un intervento complesso, da 7 milioni di euro, finanziato con i fondi del POC Basilicata 2014/2020, Asse settimo ‘Inclusione sociale’, Azione quarta, per la realizzazione di 49 alloggi che si andranno a completare entro l’ottobre 2026.

Ringrazio Larocca per aver chiarito i termini e lo stato attuale dell’intervento e il Provveditorato alle Opere Pubblikche per favorire quel dialogo tra le Istituzioni, imprescindibile per raggiungere gli obiettivi prefissati e tenere costantemente informata la cittadinanza”.