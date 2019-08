A Potenza ancora emergenza rifiuti: “Nonostante le varie segnalazioni non si ritira con regolarità”. La denuncia

A Potenza è ancora emergenza rifiuti e decoro urbano.

E’ quanto ha segnalato alla nostra Redazione un lettore che, allegando le foto che vi mostriamo, ha aggiunto:

“Nonostante le varie segnalazioni effettuate, l’Acta continua sia a non ritirare con regolarità i rifiuti sia ad ignorare il Regolamento Comunale in materia di rifiuti che prevede la chiusura dei contenitori, in modo tale da “impedire esalazioni moleste”.

La tessera magnetica che dovrebbe servire ad aprire e chiudere il contenitore dell’indifferenziata non può’ essere utilizzata da oltre 6 mesi perché qualcuno dell’Acta ha deciso che è più “conveniente” (?) che il contenitore rimanga aperto per consentire a tutti (residenti e non residenti!) di poter “liberamente” conferire ogni sorta di rifiuti, in disprezzo a tutte le norme igienico sanitarie previste dal Regolamento che impongono la periodica igienizzazione e sanificazione dei contenitori e della relativa area circostante (art. 34)”.

Di seguito le foto di Via delle Mattine.