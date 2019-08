Avigliano accoglie la Cina! Delegazione alla scoperta dell’identità dei luoghi e del paesaggio. Ecco il programma

Sino al 6 Agosto ad Avigliano si svolgeranno, nell’ambito del Progetto Paesaggi Identità e Percorsi, coprodotto dal Comune di Avigliano con la Fondazione Matera Basilicata 2019 per Capitale per un giorno, una serie di eventi di animazione territoriale rivolti all’accoglienza di una delegazione cinese in visita nella cittadina gianturchiana e dei turisti temporanei, che avranno la possibilità di essere protagonisti nel percorso di scoperta dell’identità dei luoghi e del paesaggio.

Gli eventi sono stati organizzati con la preziosa collaborazione di ETN, rete di agenzie formative con esperienza nella mobilità internazionale e partner del progetto, che ha messo a disposizione, oltre al proprio know how, un sistema di relazioni attivato in Cina e con il coinvolgimento attivo delle associazioni culturali presenti sul territorio, che hanno proposto e condiviso con l’Amministrazione Comunale momenti di riflessione, di scoperta dei luoghi, di approfondimento di temi legati al progetto, il rapporto paesaggio – identità, il paesaggio come spazio di vita, come identità del luogo, capace di raccontare le storie degli uomini e delle donne che lo hanno costruito e che lo abitano.

Il programma, ricco di eventi, è conclusivo di un percorso intrapreso a Maggio scorso con l’evento di lancio, svoltosi il 18 Maggio ad Avigliano, durante il quale è stato presentato anche l’Avviso Pubblico – Concorso di idee “Campus sul Paesaggio: visione dal mondo”, finalizzato all’individuazione di 15 giovani partecipanti e alla selezione di 5 giovani Ambasciatori del Paesaggio.

Al Campus, svoltosi il 22 Giugno scorso nel Castello di Lagopesole ed il 28 e 29 Giugno ad Avigliano, tenuto dal Prof Ugo Morelli, Professore di Scienze Cognitive applicate all’Università degli Studi di Napoli Federico II, hanno partecipato 11 giovani, che hanno lavorato allo sviluppo di un’idea progettuale di valorizzazione culturale di Avigliano, oggetto di un ulteriore approfondimento durante la giornata conclusiva, che si svolgerà il 3 Agosto, dalle ore 10.00, presso la Biblioteca “Tommaso Claps” di Avigliano.

Ieri, dalle ore 10:00, numerose le iniziative a Lagopesole, in collaborazione con la locale Proloco e con l’UNLA:

una visita guidata al Castello Federiciano;

un workshop sul tema “Paesaggio, Beni Culturali e web;

un racconto consapevole” con Luigi Catalani, Esperto Wikimedia Italia, la visita alla Scuola Agraria “Giustino Fortunato”, che non solo si è presentata al territorio ma al mondo, ospitando la delegazione cinese, coinvolta anche in alcuni laboratori interattivi e nella caccia al tesoro nell’Orto Botanico di Lagopesole.

A Possidente, alle ore 20:30 si è tenuto un concerto dell’Orchestra a Plettro “Domenico Manfredi” di Avigliano.

Oggi, alle ore 10:00, la delegazione cinese è stata accolta dalla Banda Musicale “Città di Avigliano” e, presso il Municipio, dal Sindaco e dalla Giunta.

La visita guidata al centro storico, in compagnia di Franz Manfredi, architetto ed esperto di storia locale, è stata arricchita da alcune rievocazioni e scene riconducibili alla tradizione locale, con allestimenti curati dall’Associazione APS Terra e da un percorso di degustazione di prodotti tipici, in collaborazione con l’Associazione dei Commercianti di Avigliano.

Nel pomeriggio, sarà possibile visitare le botteghe di artigianato artistico presenti ad Avigliano:

Il filo di Arianna di Annangela Lovallo e Avilart;

La balestra aviglianese e Il telaio di Tonina Salvatore.

Alle 19:30, presso la Sala Chiostro del Palazzo di Città, si svolgerà la Conferenza – concerto “Intorno ad Avigliano”.

La musica tradizionale popolare e d’autore, a cura dell’Associazione musicale “Il Tetracordo” con Antonella Tatulli e Pietro Santarsiero, musicisti e musicologi, con in comune la passione per la ricerca musicologica e lo studio del repertorio tradizionale lucano.

Il 4 Agosto, come ogni anno, dalle ore 21:30 in Piazza Aviglianesi nel Mondo, l’appuntamento è con i Quadri Plastici, proposti dalla Proloco di Avigliano e realizzati dalle associazioni culturali Spazio Ragazzi, Aviliart e Basso la Terra, che rappresenteranno opere di Francesco Giordano, Antonio Allegri, detto il Correggio e Giovanni De Gregorio detto Il Pietrafesa.

Il 6 Agosto la delegazione cinese ed i 5 giovani Ambasciatori del territorio, selezionati nell’ambito del Campus sul Paesaggio, partiranno alla volta della Cina, dove rimarranno fino al 12 agosto, partecipando ad iniziative molto interessanti.

L’Amministrazione Comunale ha inteso, attraverso questo ambizioso Progetto, ri-stabilire una relazione intima e profonda con il luogo, elemento in grado di evocare, farsi scoprire, mettersi in scena e rivelarsi al visitatore, proponendo un nuovo modo per pensare al territorio, al suo genius loci, all’atmosfera che si respira, ai colori, agli odori, ai suoni, al linguaggio della gente che vi abita.

Sono i racconti, le storie, le voci che risuonano tra i vicoli, il sapore della memoria, a rappresentare un territorio, la cui promozione non può prescindere dalla valorizzazione di tutte le diverse espressioni che caratterizzano il patrimonio materiale e immateriale, da riconoscere e proporre come un grande valore.