Potenza: ancora poche ore di pioggia, poi esploderà il sole! Ecco le ultime previsioni

Dopo una mattinata all’insegna del sole, ecco cadere su Potenza le ormai consuete gocce di pioggia.

Ma presto la situazione cambierà.

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi avremo un rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale.

La temperatura massima registrata sarà di 21°C e la minima di 13°C.

Per la giornata di domani si prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

La temperatura massima registrata sarà di 24°C e la minima di 13°C.

Sempre secondo 3bmeteo, a partire da giovedì le piogge tenderanno a scomparire, il sole farà capolino sulla nostra città e le temperature si alzeranno fino ai 30°.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.