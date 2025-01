Potenza, approvato un piano triennale per le giovani generazioni. L’iniziativa

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano triennale “Giovani generazioni lucane”, un progetto ambizioso che punta a rafforzare le politiche giovanili sul territorio per il triennio in corso.

A darne notizia è stato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che ha sottolineato come il Piano rientri nell’accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti Locali per la ripartizione del “Fondo per le politiche giovanili”.

Le risorse destinate alla Basilicata ammontano complessivamente a 707.192,57 euro.

La Regione Basilicata cofinanzierà il 10% dell’importo totale, integrando fondi regionali con risorse umane, beni e servizi per garantire un sostegno concreto alle iniziative giovanili.

Il Piano Triennale si articola su tre macro-obiettivi strategici:

Il primo è il coinvolgimento, la partecipazione e l’inclusione dei giovani, che saranno attivamente coinvolti anche nelle fasi di programmazione e nella definizione dei percorsi di sviluppo del territorio.

Il secondo riguarda la creazione di un sistema territoriale integrato delle politiche giovanili, favorendo il coordinamento tra politiche sociali, formative, culturali e socioeducative e rafforzando il collegamento con i nove Ambiti Socio-Territoriali della Basilicata.

L’obiettivo è evitare frammentazioni territoriali e garantire un’azione sinergica con le strategie di sviluppo locale previste dai piani intercomunali.

Il terzo macro-obiettivo è la visibilità e la diffusione delle idee e delle iniziative giovanili, attraverso azioni di comunicazione e animazione sociale, come eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio e campagne di sensibilizzazione volte a promuovere innovazione, confronto e partecipazione attiva.

Le attività previste dal Piano si svilupperanno in un arco temporale di 36 mesi, coinvolgendo un’ampia rete di stakeholder, tra cui associazioni giovanili, scuole, università e istituzioni locali.

L’obiettivo è stimolare la partecipazione e il protagonismo giovanile attraverso progetti artistici, culturali e sociali, valorizzando talenti e competenze delle nuove generazioni.

L’assessore Latronico ha dichiarato:

“L’approvazione di questo Piano rappresenta un segnale forte di attenzione e responsabilità verso i giovani lucani.

Grazie a queste risorse, potremo creare percorsi inclusivi e sostenere lo sviluppo di competenze essenziali per il futuro della nostra regione.

I giovani sono il motore del cambiamento e, con questo Piano, vogliamo investire su di loro, rispondendo concretamente alle loro esigenze e riconoscendo il loro ruolo attivo nella società lucana.

Ringrazio tutti i partner istituzionali che hanno condiviso con noi questo obiettivo di crescita”.

Il Piano è finanziato con risorse del Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.