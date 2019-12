Potenza: arrivano finalmente le luminarie in Centro! Come annunciato…

Dopo tanto discutere, ecco le attesissime luminarie in Centro Storico a Potenza.

In questi giorni varie le polemiche per la “mancanza del Natale” in via Pretoria, in vista anche del Capodanno Rai.

Ebbene, come annunciato dall’Assessore Galella, il quale in un post pubblico precisava:

“STIAMO E FAREMO TUTTO CIÒ CHE È POSSIBILE FARE PER GARANTIRE IL MIGLIOR NATALE PER LA NOSTRA CITTÀ, MA CHIEDO COMUNQUE SCUSA PER QUESTO TERRIBILE RITARDO.



FAREMO DI TUTTO PER ACCENDERE LE LUCI IL 13 DICEMBRE, faremo di tutto per garantire alla città un bellissimo Natale, Capodanno e Befana, come merita, ma soprattutto non dimenticheremo nel prossimo bilancio che anche a Potenza è Natale”

ecco che le prime luminarie fanno capolino in centro, assieme ai preparativi per il palco de “L’Anno che verrà”.

Cosa ne pensate?