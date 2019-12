La strada statale 585 “Fondo Valle del Noce” è provvisoriamente chiusa al transito in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 5,000, a seguito della caduta di massi sul piano viabile verificatasi in località Trecchina, in provincia di Potenza.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Raccomandiamo la massima prudenza.