Potenza: attenzione alle multe! Da oggi saranno attivi due nuovi autovelox

Il Comune di Potenza aveva annunciato nei giorni scorsi:

“Nell’ambito degli interventi volti a garantire la sicurezza stradale, è stata disposta l’attivazione di un nuovo autovelox sulla Strada Statale 7 VAR/B, Variante di Potenza, al km 466+745, nella zona delle ‘complanari’, tratto di strada nel quale vige il limite di 70 km/h.

In questi giorni, si è proceduto alla fase di preesercizio, effettuando un monitoraggio che ha riscontrato, da parte di molti conducenti, il mancato rispetto dei limiti di velocità, comportamento che risulta essere una delle principali cause di incidenti stradali con vittime.

Il nuovo strumento entrerà in funzione l’1 agosto 2022, così come l’autovelox collocato in viale dell’Unicef, per il quale si è proceduto alla sostituzione della precedente attrezzatura con una di nuova generazione.

La Polizia locale invita al rispetto delle norme del Codice della Strada e della segnaletica, soprattutto per quanto riguarda la velocità dei veicoli, per garantire la sicurezza di tutti”.

