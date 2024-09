Potenza, attivi nuovi servizi igienici pubblici lungo il Parco fluviale del Basento

Da oggi sono in funzione i nuovi servizi igienici pubblici lungo il tratto urbano del fiume Basento, nei locali ricavati al di sotto dell’attraversamento pedonale.

I bagni, rispondenti a tutti i requisiti di accessibilità e provvisti anche di fasciatoio per i più piccoli, sono automatizzati e accessibili inserendo nell’apposita gettoniera una moneta da 50 centesimi.

“Il costo complessivo dell’opera, inspiegabilmente ferma da circa 7 mesi e completata a tempo di record dalla nuova Amministrazione guidata dal sindaco Telesca, è di 50mila euro, finanziato interamente dal bilancio comunale” evidenzia l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Torlo.

“Contestualmente all’apertura dei bagni lungo il fiume Basento, – prosegue l’assessore Torlo – si sta intervenendo su quelli già esistenti in Centro Storico, inaugurati dalla passata Amministrazione, ma mai allacciati alla rete fognaria, e quindi divenuti presto non fruibili.

Questi interventi si inquadrano in un più ampio progetto che prevede il miglioramento di questo servizio fondamentale per Potenza e che vedrà l’installazione di bagni pubblici in altre zone della città, specie in prossimità dei parchi (per esempio Parco dell’Europa Unita e Piazza dei Comuni) e dei luoghi di maggior ritrovo.

Si provvederà, inoltre, a una nuova gestione dei servizi igienici nelle scale mobili, da affidarsi direttamente alla ditta Miccolis.

Il pagamento dell’ingresso si rende necessario a garantire la sicurezza e l’igiene delle strutture, onde evitare di lasciarle, come troppo spesso accaduto, alla mercé di vandali e incivili.

Con questo intervento – conclude l’assessore Torlo – forniamo un ulteriore e fondamentale servizio all’intera comunità”.