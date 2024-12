Potenza: auto d’epoca pronte a regalare emozioni uniche che ci porteranno, magicamente, negli anni 70/80. L’iniziativa

Il presidente della Scuderia “Lupi della Lucania”, Gennaro Guerriero, annuncia:

“Grazie all’Automobil Club di Potenza, ad ACI Storico, all’Amministrazione Comunale di Potenza, alla Provincia di Potenza, al Comune di Corleto Perticara, all’Organizzazione della ASD Basilicata Motorsport e alla disponibilità della Federazione Italiana Cronometristi sez. Potenza, sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024, “La Notte dei Lupi” manifestazione in notturna per auto d’epoca, regalerà, alla nostra realtà lucana, e non solo, emozioni uniche che ci porteranno, magicamente, negli anni 70/80, dove potremo ammirare ed apprezzare la passione di chi custodisce dei veri e propri gioielli a quattroruote.

Non perdetevi il regalo Natalizio appositamente confezionato per voi da un gruppo di persone davvero speciali”.

Di seguito la locandina con i dettagli.