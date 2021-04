Asp Basilicata fa sapere:

“I cittadini con Sindrome di Down e i loro caregiver che NON sono stati contattati telefonicamente dovranno recarsi per la somministrazione del vaccino presso il Polo ASP di via della Fisica a Potenza sabato 3 aprile 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.30“.

Di seguito i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)