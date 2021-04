Minacce al Ministro potentino Speranza: “Grande solidarietà al nostro conterraneo”. I dettagli

I consiglieri regionali di Italia viva Basilicata, Luca Braia e Mario Polese, in merito alle minacce ricevute dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, dichiarano:

“L’odio, le minacce, la violenza, i toni offensivi e volgari verso i rappresentanti delle istituzioni e le loro famiglie, come verso chiunque, non appartengono alla cultura democratica.

Solo qualche giorno fa esprimevamo lo stesso sentimento per i proiettili ricevuti da Matteo Renzi e oggi è doveroso, come gruppo consiliare di Italia viva Basilicata manifestare grande solidarietà al nostro conterraneo ministro Roberto Speranza.

La tutela della salute degli italiani e delle italiane è un onere complesso e delicatissimo che Roberto e il suo Ministero hanno da gestire, con grande responsabilità.

Come Italia viva condanneremo sempre tali gesti con tutte le nostre forze, consapevoli e fiduciosi che, nei confronti di intimidazioni gravi, le indagini anche telematiche possano arrivare sempre ai responsabili e ai relativi provvedimenti da intraprendere”.

Ecco cosa afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa:

“Solidarietà e vicinanza al ministro della Salute Roberto Speranza che ha fatto e sta facendo un grande lavoro per tutelare il diritto alla salute degli italiani. Le minacce e l’odio non fanno parte di un Paese civile e sono frutto di una pericolosa cultura populista e nagazionista. È il momento di essere uniti e non è certo con la paura e con la violenza che si superano la pandemia e i suoi nefasti effetti. Serve scienza, coscienza e attenzione ai più fragili”.

