Potenza, bellissima notizia: Matteo, tifoso del Foggia, finalmente dimesso dall’ospedale dopo la tragedia che ha portato via Samuel, Michele, Gaetano e Samuele

Dopo tanto dolore finalmente una bellissima notizia.

Matteo Matullo, 21 anni, è stato dimesso dimesso dall’Ospedale San Carlo di Potenza e la sera 28 gennaio, di rientro a casa, è stato accolto dai tifosi rossoneri davanti alla sede di via della Repubblica.

Un bentornato da brividi, come fa sapere Foggiatoday, a 108 giorni dal quel maledetto 13 ottobre, data dell’incidente stradale avvenuto sulla Potenza-Melfi, in cui hanno perso la vita quattro giovani tifosi del gruppo ‘Ultras 1980’: Samuel Del Grande di 13 anni, Michele Biccari di 17, Gaetano Gentile di 21, morirono sul colpo.

Samuele Bruno, di 15 anni, 58 giorni dopo all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Per lui grande accoglienza da parte di decine e decine di tifosi al grido: “Bentornato Matteo, la gente come noi non molla mai”.

Cori, fumogeni, applausi e striscioni hanno fatto da cornice al grande appuntamento.

In bocca al lupo per tutto, Matteo!