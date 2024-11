Potenza: brutto incidente in provincia!

Il Comune di Oppido Lucano informa:

“A causa di un incidente stradale alle porte di Oppido, tra circa 30 minuti sarà necessario interrompere provvisoriamente la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia (lungo la S.S. 169, direzione Bari)per consentire agli addetti ai lavori di intervenire per ripristinare la viabilità.

Chiudendo il tratto stradale S.S. 169, per chi proviene da Bari, o comunque dalla S.S. 96 bis direzione Oppido, sarà necessario transitare obbligatoriamente lungo la S.P. 35 e viceversa“.