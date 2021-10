Potenza, brutto incidente in provincia! Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118 sul posto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Villa D’Agri, nella serata di ieri alle ore 19.30 circa sono intervenuti per incidente stradale sulla SS 598 al Km 84+500 circa nei pressi del ponte Roccolone nel comune di Sant’Arcangelo.

Arrivati sul posto, hanno trovato una Nissan Terrano che per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri si è ribaltata finendo nella scarpata.

Due donne all’interno del veicolo e all’arrivo del personale VV.F. erano già state estratte dall’abitacolo ed affidate alle prime cure del 118 e successivamente trasportate in ospedale.

Durante le operazioni di soccorso i VV.F., intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità, hanno messo in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

Sul posto Carabinieri e 118.a

