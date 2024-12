Potenza, Bucaletto: queste le ultime notizie sui contributi economici alle persone che abitavano nei prefabbricati

Facendo seguito a precedenti interventi del capogruppo Piero Lacorazza, i consiglieri regionali del Pd (Marrese, Lacorazza e Cifarelli) hanno presentato un’interrogazione per chiedere un immediato intervento della Giunta Regionale per consentire la proroga dell’erogazione dei contributi economici per l’autonoma sistemazione abitativa per le persone che abitavano nei prefabbricati ubicati nel quartiere Bucaletto di Potenza, destinatarie di ordinanze di sgombero o che volontariamente li hanno lasciati per aderire alla misura promulgata dal Comune di Potenza tramite avviso pubblico e liquidata dall’ Ater con fondi stanziati dalla Regione Basilicata, nell’ambito di una dotazione di 2,9 m euro, di cui, sino ad oggi, sono stati utilizzati solo 1,8 m euro.

I consiglieri affermano:

“L’interruzione dell’erogazione di questi contributi, dal prossimo 1° Gennaio, provocherebbe enormi problemi di carattere sociale ed economico per famiglie che a stento riescono ad arrivare alla fine del mese e che vivono in condizioni di persistente disagio e precarietà, aggravate dal vertiginoso aumento del costo della vita e delle spropositate bollette energetiche.

Sono circa 80 i nuclei familiari che da alcuni anni beneficiano di un contributo di 300 euro mensili se composti fino a 2 persone e di 400 euro se formati da più di due membri”.

I consiglieri regionali Marrese, Lacorazza e Cifarelli sollecitano la proroga biennale di questa misura per gli anni 2025/26 anche in considerazione del completamento entro il 31-12-2026 dell’intervento, finanziato dal PNRR per 15.000.000 di Euro, del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), che prevede la realizzazione di n.. 66 alloggi di edilizia popolare in località Bucaletto di Potenza.

Nell’interrogazione i consiglieri del Pd chiedono al Presidente Bardi:

“Se non ritenga opportuno rilasciare il nulla osta al Comune di Potenza per emanare un provvedimento di proroga biennale per l’erogazione dei contributi economici per l’autonoma sistemazione abitativa a favore delle persone che abitavano o abitano in un prefabbricato ubicato all’interno del quartiere Bucaletto nella città di Potenza e se non ritenga di confermare le risorse disponibili a copertura della proroga oppure, in alternativa, quali risorse finanziarie intende destinare a questa proroga.

Dopo aver contribuito a scongiurare il reinvestimento da parte dell’Ater di circa 3,5 m euro destinati alla costruzione di nuovi alloggi a Bucaletto continua l’impegno del Partito Democratico per fornire risposte concrete ai residenti nel quartiere simbolo del terremoto dell’80 e per riqualificare la cittadella di Bucaletto”.