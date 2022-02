Potenza Calcio-Catanzaro: ecco il risultato della partita

Si è appena concluso il match tra Potenza Calcio e Catanzaro allo stadio Viviani e valevole per la 22esima giornata nel girone C di Serie C.

Partita difficile per i rossoblù che hanno dovuto affrontare un Catanzaro in vetta alla classifica con ben 14 vittorie collezionate.

Dopo un primo tempo con reti inviolate e diverse occasioni mancate anche a pochi minuti dalla fine, la partita non si è sbloccata.

Il match si è così concluso, dopo 6 minuti di recupero, con il risultato finale di 0-0.

Forza Potenza, non mollare.

Di seguito la classifica parziale.

