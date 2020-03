“Mentre il Potenza Calcio non rimborsava il Comune per la fornitura di energia elettrica, l’assessore allo Sport e l’assessore al Bilancio erano ignari di tutto”, le parole…

“Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare attorno alla questione del Nuovo Stadio.

Ne ho approfittato per andare a verificare come stanno le cose per quanto riguarda il vecchio Stadio, il Viviani”.

E’ quanto afferma il consigliere comunale de “La Basilicata Possibile”, Francesco Giuzio, che prosegue:

“Purtroppo, il 22 ottobre 2019 ho scoperto che il Potenza Calcio non aveva ancora rimborsato il comune di Potenza (cioè TUTTI NOI) per le spese relative alla fornitura elettrica, per la modica cifra di euro 27.628,85.