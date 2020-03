Potenza, giovani e lavoro: al via il corso ufficiale di Tatuaggi e Piercing! Ecco tutti i dettagli

A Potenza la Scuola Nazionale Centro di Istruzione Professionale e Culturale sta per avviare un nuovo corso di formazione destinato ai giovani e che consente l’inserimento nel mondo del lavoro.

Uno dei settori maggiormente in crescita negli ultimi anni è quello inerente i Tatuaggi e Piercing.

I giovani sono sempre più orientati a intraprendere (per passione e per attività lavorativa) questo percorso, cimentandosi nello studio e approfondimento di vari aspetti di questa realtà sempre in voga.

Il Corso ha quindi la finalità di formare il Tatuatore e Piercer, figura professionale inserita nel Repertorio Regionale delle Qualifiche Professionali della Regione Basilicata nell’ambito dei Servizi alla persona, di livello EQF 3.

Il Tatuatore e Piercer è uno specialista in grado di eseguire trattamenti che creano benessere e bellezza al corpo mediante la realizzazione di tatuaggi sullo strato superiore della pelle e relativa colorazione, applicazione con l’ausilio di tecniche artistiche e di disegno attuate con mezzi specifici.

Al termine del corso la figura formata sarà in grado di applicare tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico, rispettando i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e le norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento, a garanzia della salute del cliente.

Il Tatuatore e Piercer potrà svolgere la sua attività lavorativa sia in autonomia nell’ambito di un proprio laboratorio nonché nell’ambito di strutture e centri estetici che erogano tale tipo di servizio.

Il Corso sarà effettuato sia in aula che dal vivo laboratorio.

Gli allievi riceveranno oltre al materiale didattico anche il materiale di consumo specifico a supporto della realizzazione di tatuaggi: colori, guanti, creme specifiche, pelle sintetica, aghi, etc.



Al corso possono partecipare tutti coloro che sono forniti del titolo di studio di Licenza Media e che sono tendenzialmente portati verso l’artistico.

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di abilitazione per “Tatuaggio e piercing”, valido per esercitare l’attività di Tatuatore.

Al fine di garantire la massima efficacia del percorso formativo la partecipazione sarà solo per 12 unità.

Come sempre le lezioni saranno tenute da uno staff di docenti esperti nel settore specifico e di provata esperienza.

È possibile però effettuare l’iscrizione solo fino al 10 Marzo 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa della Scuola Nazionale, con sede a Potenza, telefonando adesso al numero: