Potenza, campagna di screening oncologico gratuito in occasione dell’Ottobre Rosa: ecco le parole del Prefetto e della Consigliera di parità

Questa mattina, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha incontrato, nella sede del Palazzo del Governo, la Consigliera di parità della Provincia di Potenza Simona Bonito.

Oggetto dell’incontro l’iniziativa di promozione, da parte della Consigliera di parità Bonito, di una giornata di screening oncologico gratuito rivolta alle dipendenti della Prefettura di Potenza, in occasione della campagna ”Ottobre Rosa” per la prevenzione del tumore al seno.

“Ho condiviso fin da subito la proposta della Consigliera Bonito, che ha incontrato il pieno favore mio e del Ministero dell’Interno, riconoscendone l’assoluto valore.

Perciò, ho informato tutte le dipendenti della Prefettura dell’adesione all’iniziativa e delle modalità di partecipazione su base volontaria, nell’ottica di poter concorrere anche in questo modo alla diffusione della cultura della prevenzione e della salute”, le parole del Prefetto Campanaro a margine dell’incontro.

Le giornate di screening si svolgeranno nella seconda metà del mese di ottobre e riguarderanno anche la prevenzione e diagnosi di patologie endocrine che possono influenzare la salute femminile.

La Consigliera di parità Bonito ha ricordato che l’iniziativa:

“mira a facilitare l’accesso agli esami di prevenzione per le donne lavoratrici, spesso impegnate in molteplici attività” ed ha ringraziato il Prefetto Campanaro per avere “accolto la mia richiesta di ampliare il progetto e raggiungere un numero sempre maggiore di donne, promuovendo la prevenzione come strumento fondamentale per ridurre i rischi legati al tumore al seno”.