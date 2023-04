Potenza, candidatura al Premio ‘Città dei Giovani 2024’: ecco le ultime notizie

L’Amministrazione comunale di Potenza ha avviato l’iter per la candidatura al premio ‘Città Italiana dei Giovani – 2024’.

Spiega l’assessore alle Politiche giovanili, Vittoria Rotunno:

“un ambito riconoscimento promosso dal Consiglio nazionale dei Giovani, in collaborazione con il ‘Dipartimento per le Politiche Giovanili’, con il ‘Servizio Civile Universale’ e l’‘Agenzia Nazionale per i Giovani’.

Con l’Associazione ‘Ex studenti dell’Università degli Studi della Basilicata (EXTRA)’, che offre gratuitamente il proprio supporto nella predisposizione della documentazione richiesta dal concorso nazionale, si è ritenuto opportuno procedere alla selezione di un’idea grafica, da utilizzare come logo identificativo del dossier di candidatura, coinvolgendo le scuole secondarie di secondo grado e i giovani (18-35 anni) della città e della provincia di Potenza.

Nelle news e nell’area tematica ’Premio Città dei Giovani 2024’, del sito del Comune di Potenza, al link https://www.comune.potenza.it/?p=54750, sono consultabili l’avviso e la relativa modulistica per la presentazione dell’elaborato grafico, proposta che va presentata entro il 19 maggio prossimo, alle ore 13.

Come Amministrazione invitiamo calorosamente i giovani alla partecipazione, la cui creatività e entusiasmo costituiscono la dimensione più vivace della comunità”.a

