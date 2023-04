Ruoti: un aiuto in più per i nostri anziani. Ecco i dettagli

Parte presso il Comune di Ruoti il servizio di assistenza domiciliare agli anziani.

Il servizio, che mira ad un aiuto per i nostri anziani nella gestione della vita quotidiana, è curato dal Segretariato Sociale rappresentato dall’Assistente Sociale Dott.ssa Caterina Marinelli e dalla psicologa Dott.ssa Lucia Faraone che affermano:

“dopo tanto lavoro, con soddisfazione, diamo il via al servizio, fornendo il giusto sostegno psico-sociale ad un’ampia fascia della popolazione ruotese che finora non aveva uno spazio per dare voce al proprio disagio e alle proprie difficoltà”.

Il Sindaco Franco Gentilesca ha aggiunto:

“Il Comune di Ruoti è ancora una volta tra i primi comuni ad usufruire di un progetto ideato per dar luogo ad azioni mirate future.

Il nostro impegno mira ad incrementare nel futuro questo servizio perché sappiamo bene che le esigenze sono tante.

L’Amministrazione Comunale è sempre attenta ai bisogni dei cittadini e disponile all’ascolto, cercando nel miglior modo possibile di trovare soluzioni e risorse.

L’attivazione di questo servizio ne è la testimonianza”.a

