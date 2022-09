Potenza, “caro energia”: riunione in Regione! Ecco i dettagli

Lunedì, alle 12:00, in Regione la riunione con le sigle datoriali e sindacali sul “caro energia”.

E’ stata convocata, per il giorno 5 settembre 2022 alle ore 12:00 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, su disposizione del Presidente della Regione Basilicata, la riunione avente ad oggetto “Energia e imprese in Basilicata”.

L’incontro – già precedentemente annunciato – avrà al centro le proposte delle parti sociali per far fronte al caro energia, mentre la Regione illustrerà le attività già poste in essere, anche in seguito all’attivazione di una interlocuzione con la Commissione europea.a

