Potenza, c’è urgente bisogno di sangue! Ecco chi può donare e come

L’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ di Potenza si unisce all’appello lanciato a livello nazionale per far fronte alla grave carenza di sangue che stiamo affrontando in questo periodo:

“Care donatrici e cari donatori, in questo momento critico, c’è un bisogno urgente di sangue per salvare vite. Ogni giorno, persone che subiscono interventi chirurgici, vittime di incidenti o pazienti con malattie gravi – si legge in una nota – dipendono dalle donazioni di sangue per sopravvivere.

Il vostro gesto di generosità può fare la differenza tra la vita e la morte.

Vi invitiamo a recarvi nel Servizio trasfusionale o nei punti di raccolta associativi di Avis e Fidas più vicini e a donare. Donare sangue è un atto semplice, sicuro e rapido, ma ha un impatto immenso.

Ogni donazione può salvare fino a tre vite.

Invitiamo anche tutte le persone desiderose di rispondere a questa chiamata a recarsi nei Servizi trasfusionali o nei punti di raccolta associativi di Avis e Fidas per donare.

Chi può donare: Età compresa tra 18 e 65 anni – Peso superiore ai 50 kg – Buona salute generale.

Grazie di cuore a tutti voi per il vostro altruismo e per il sostegno che offrite a chi ne ha più bisogno”.

Per informazioni rivolgersi al Servizio trasfusionale dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza: 0971612377 dalle ore 8 alle ore 13.