Potenza celebra il “Dantedi’ ” e rende omaggio al nostro sommo Poeta. L’iniziativa in programma

Lunedì 25 marzo 2024 si celebrerà anche a Potenza il “Dantedi’ “, l’omaggio al nostro sommo Poeta, presso il Polo Bibliotecario in via Don Minozzi, con la presentazione, alle ore 16,oo, del romanzo della dott.ssa Diana Camardo, dirigente scolastica, dall’accattivante titolo ” L’ultima carezza del Nilo”: un testo particolarmente impegnativo per le tematiche, forti ed attuali, in esso trattate.

Il romanzo, ambientato in Egitto, da’ un’ immagine autentica della vita attuale senza tralasciare lo splendore di antiche vestigia e di millenarie dinastie che ancora oggi attraggono ed irretiscono visitatori da tutto il mondo.

Il fascino che origina dalla lettura di quest’opera sicuramente coinvolgerà il lettore portandolo in quello struggente e mitico incantamento.

Di seguito la locandina con i dettagli.