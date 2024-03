Tito: milioni di Euro per Scuole moderne, efficienti e sicure. I dettagli

“La Scuola al Centro non è un slogan ma la determinazione dell’amministrazione comunale a costruire politiche concrete che riportassero al centro dell’azione amministrativa il giacimento culturale e formativo più prezioso per la crescita del capitale umano della comunità titese”, ha dichiarato il Sindaco Graziano Scavone, relativamente agli investimenti e lavori per l’edilizia scolastica.

Il Primo cittadino ha aggiunto:

“Ecco perché attraverso una attenta e calibrata pianificazione degli interventi, la destinazione di risorse di bilancio comunale unitamente alla capacità di intercettare finanziamenti da altri enti, una collaborazione strategica ed essenziale con la dirigenza e la comunità scolastica, si è riusciti in questi anni a realizzare un intenso programma con circa 11 milioni di euro di investimenti in materia di edilizia scolastica, costruendo tre nuovi plessi e adeguando sismicamente tutti i plessi scolastici, mantenendo nel centro urbano la vita scolastica e garantendo a Tito scuole sicure, moderne ed efficientate senza mai interrompere la continuità didattica.

Un risultato storico ed un impegno concreto a beneficio delle presenti e future generazioni titesi”.