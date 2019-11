Potenza: “Centro storico abbandonato, vegetazione e buste di spazzatura”! La denuncia

“Anche le istituzioni abbandonano il Centro Storico di POTENZA”.

Questa l’ennesima denuncia sul degrado in cui affondano le vie del centro cittadino inviata alla nostra Redazione da un residente del capoluogo, il Dott. Mario Giugliano:

“I vicoli del centro storico di Potenza – in particolar modo Vico Umberto I) – sono abbandonati a se stessi e vengono, per quello che possono, ripuliti dagli stessi abitanti del vicolo.

A distanza di oltre un mese dal servizio mandato in onda dalla RAI Regionale, in cui veniva sollevato il problema e venivano messe in onda delle foto in cui si vedeva l’abbandono del vicolo del centro storico Vico Umberto I, coperto nella sua quasi totalità da vegetazione e buste di spazzatura lasciate, non certo da abitanti dello stesso vicolo, da passanti indisciplinati e poco attenti al decoro urbano: le cose non sono cambiate.

Sono state fatte ed inviate, via email, numerosissime segnalazioni all’Azienda Municipalizzata ACTA la quale, nonostante le rassicurazioni ormai non più attendibili, continua a non provvedere alla pulizia ed alla estirpazione delle numerosissime erbacce presenti nel vicolo e sulla scalinata.

Fiduciosi di poter finalmente veder nuovamente ripulito il centro storico, ancor più il Vicolo Umberto I si affida alle Vostre penne l’amplificazione del DISSERVIZIO reso dall’ACTA ai cittadini che regolarmente si accollano le tasse per sostenere l’inutile carrozzone dell’ACTA”.

Nella speranza che la denuncia di questo cittadino non cada nel vuoto, alleghiamo delle immagini tratte da un video.