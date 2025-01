Potenza: “con le Royalties petrolifere assunzione di oltre 1000 cittadini in provincia”. I dettagli

“Nell’ambito della nuova Programmazione dei fondi rinvenienti dalle Royalties petrolifere ho lanciato al Presidente Bardi e ai Colleghi Sindaci la proposta dell’investimento di risorse economiche a favore dell’occupazione e dello sviluppo attraverso un sussidio di € 800,00 al mese per ogni persona assunta da piccole e medie aziende per tre anni”.

Così scrive il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala che aggiunge:

“L’investimento ammonterebbe ad € 30 Milioni e porterebbe all’assunzione di oltre 1000 cittadini e darebbe un forte impulso alle imprese che potrebbero puntare ad una maggiore crescita.

Penso sia arrivato il momento di investire in maniera comprensoriale e valorizzare le piccole aziende di ogni singolo comune e creare oggi condizioni diverse di sviluppo e di occupazione.

Questo può essere anche un modo per evitare l’emigrazione per motivi di lavoro e far rimanere le persone nei singoli comuni.

Viggiano ha già percorso la strada del Bando sull’Occupazione con buoni risultati e penso sia utile allargare la progettualità ai 35 Comuni, naturalmente attraverso un confronto con i Colleghi Sindaci e con la Regione Basilicata per approfondire e migliorare questa misura.

Mi fa piacere che molti Sindaci e anche il Presidente Bardi abbiano accolto con favore la proposta che spero possa superare eventuali ostacoli giuridici e essere accolta da tutti i Sindaci.

Da soli non si va da nessuna parte insieme possiamo provare a fare qualcosa per la nostra terra”.