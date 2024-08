Potenza: concerto gratuito degli Zero Assoluto in provincia. I dettagli

Gli Zero Assoluto, il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, torneranno dal vivo in Basilicata per un concerto imperdibile a Marsico Nuovo (PZ) in Piazza Brassens Martedì 20 Agosto 2024.

Gli Zero Assoluto, apprezzati per i loro successi che hanno segnato la scena musicale italiana dai primi anni duemila, celebreranno i loro primi 20 anni di carriera in una serata ricca di emozioni e musica.

Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare dal vivo tutti i brani che hanno reso il duo una colonna sonora indimenticabile di questi anni, dai primi successi come “Per Dimenticare” e “Svegliarsi la mattina” fino alle ultime hit.

Il concerto a Marsico Nuovo (PZ), ad ingresso gratuito, rappresenta un’occasione irripetibile per riascoltare dal vivo le canzoni che hanno fatto cantare e sognare intere generazioni.

Ecco la locandina dell’evento in programma.