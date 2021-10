Potenza: confiscati beni per 160000 euro ad un custode del Cimitero! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa per disposizione del Procuratore della Repubblica di Potenza:

“A seguito dell’accoglimento della proposta di misura di prevenzione patrimoniale a carico del proposto sopra indicato da parte del Tribunale di Potenza – Ufficio Misure di prevenzione, è stato eseguito il sequestro finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili nella disponibilità del V. fino alla concorrenza del valore di 160 mila euro.

I fatti fanno riferimento alla proposta patrimoniale a firma congiunta del Procuratore Capo e del Questore di Potenza a carico di V. V..

Detta proposta patrimoniale trae spunto dalle indagini preliminari dirette dalla procura di Potenza ed, espletate da personale della locale Questura – Squadra Mobile – negli anni 2016 e 2017, nell’ambito del procedimento penale nr. 95/17 RGNR (Operazione Terra Satis), al cui esito il V. veniva condannato, per i delitti di corruzione continuata ed altro, nel corso del 2020 dal Tribunale di Potenza.

In quel contesto la Procura della Repubblica aveva richiesto, già in fase cautelare, al locale GIP, il sequestro preventivo di alcune somme nella disponibilità del V., sequestro eseguito allora dalla Squadra Mobile di Potenza.

Nel procedimento penale in questione erano stati accertati numerosi episodi delittuosi posti in essere da V. V. che, avvalendosi del ruolo di Custode del Cimitero monumentale, aveva indotto nel tempo soggetti interessati ad acquistare loculi, benepubblico, presso il cd ”Vecchio” Cimitero ed a pagarli, come se fossero in regime di monopolio, con cospicue somme di denaro in contanti.

Dalle risultanze degli accertamenti patrimoniali effettuati in questa procedura è emersa una sproporzione patrimoniale del nucleo familiare riconducibile al V., rispetto alle dichiarazioni presentate.

È stata, quindi, avanzata al Tribunale di Potenza richiesta di sequestro di prevenzione funzionale alla confisca di una serie di beni mobili (conti correnti) e immobili intestati al V. fino al raggiungimento del valore individuato sulla base della ritenuta pericolosità sociale specifica del V., quale persona dedita a reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Tribunale ha, perciò, delegato la Divisione Anticrimine della Questura di Potenza ad effettuare un sequestro finalizzato alla confisca per la somma di 160 mila euro (individuato come cifra dell’illecito arricchimento frutto delle condotte penali acclarate) da attingere, in via prioritaria, dai conti correnti intestati al V. ed, in caso di incapienza, sequestrando integralmente, o per parte, i beni immobili a lui intestati, fino alla somma sopra indicata”.

