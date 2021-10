Potenza: questi studenti a lavoro su un’ Europa più inclusiva, grazie all’Erasmus! L’iniziativa

Al L. Da Vinci-Nitti di Potenza, nei giorni 14-15-16 ottobre, avranno luogo una serie di attività per celebrare il programma Erasmus+ dell’Unione europea.

Gli eventi “Mr. Erasmus+ and I” si uniranno alle migliaia di altre manifestazioni che si terranno in Paesi europei e non.

Sarà possibile vedere e ascoltare testimonianze di persone che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze realizzate grazie a progetti Erasmus.

Sono le voci del Dirigente scolastico, di docenti, genitori e studenti.

La mostra, allestita con manifesti e loghi, si avvarrà anche del prezioso contributo di testimonianze visibili attraverso l’inquadramento di codici QR opportunamente predisposti.

A conclusione della manifestazione, sabato 16, gli undici partecipanti alla sessione regionale dell’Associazione Parlamento Europeo Giovani parleranno agli studenti delle quinte classi, in un evento online, della simulazione in lingua inglese dell’Assemblea parlamentare dell’UE e, più in generale, della loro idea di Europa.

Di seguito la locandina con i dettagli.

