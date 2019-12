Potenza, continuano i lavori: divieto di sosta in queste zone!

Gli uffici comunali invitano i cittadini a prendere visione dell’ordinanza e della relativa segnaletica apposta nei giorni scorsi, relativamente ai divieti di sosta che interessano alcuni tratti della viabilità nella zona prossima alla villa di Santa Maria.

In particolare sono interessate via Sicilia, via Ciccotti, nel tratto compreso tra la Caserma militare (che attualmente ospita i Carabinieri) e la villa di Santa Maria, via Angilla Vecchia nel tratto che comprende l’ingresso principale alla stessa villa di Santa Maria.

Nella giornata di martedì 10 dicembre 2019, nei tratti menzionati, si procederà alle operazioni di fresatura dell’asfalto, per consentire la successiva bitumazione delle strade interessate.