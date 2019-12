Potenza, i rossoblù sportivi anche nella vita: puliti gli spogliatoi del Bari! Questi i complimenti per la bellissima iniziativa

Un segno indelebile quello dei giocatori del Potenza Calcio.

Civili nello sport e sportivi nella vita i nostri Leoni che prima di lasciare lo stadio “San Nicola” del Bari, dopo la cocente sconfitta subita ieri, hanno pulito scrupolosamente gli spogliatoi.

Un gesto che, come di consueto, non è passato inosservato ma anzi, celebrato dal club pugliese che sui social si è complimentato pubblicamente con il Potenza per la bella iniziativa:

“Al di là del risultato, al di là dei campanilismi, al di là dei colori.

Condividere i sani valori dello sport con gli avversari è sempre un privilegio”.

Pubblicate dal club pugliese anche le foto degli spogliatoi perfettamente in ordine, e dell’immancabile volantino di #NoiSiamoPotenza con su scritto:

“#NoiSiamoPotenza non è solo uno slogan, ma un modus operandi.

Gli spazi, i luoghi che noi utilizziamo di volta in volta sono la nostra casa: per questo motivo, infatti, tali ambienti devono essere lasciati nello stesso modo in cui sono stati trovati.

È per noi una consuetudine quella di lasciare pulito, senza distinzione di stadio o di città o di squadra ospitante, neppure il risultato ci condizioni.

Grazie a Voi per l’accoglienza”.

Complimenti al nostro Potenza, il cui valore supera ogni barriera sportiva.

Queste le foto del volantino e degli spogliatoi.