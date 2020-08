Potenza, contributi alla locazione: ecco come fare domanda

Il Comune di Potenza comunica:

“A seguito delle intervenute modifiche normative, si procede alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al Bando contributi alla locazione anno 2020.

Nel confermare il permanere dei prescritti requisiti richiesti per l’accesso al contributo, la modifica apportata al bando attiene al solo punto 1 lett. b) ossia: è consentito partecipare al Bando di che trattasi anche a tutti i soggetti appartenenti a paesi esterni della Unione Europea, con il solo requisito della residenza anagrafica.

Si precisa inoltre che le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

– a mezzo pec: servizisociali@pec.comune.potenza.it – entro le ore 12:00 del 28 settembre c. a.;

– a mezzo Raccomandata AR entro il 28 Settembre c. a.;

– con consegna a mano nei giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l’ingresso della sede comunale di via Nazario Sauro, Palazzo della Mobilità, entro e non oltre il giorno 28 Settembre c. a.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate e/o spedite dopo la scadenza del 28 Settembre.

Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute entro il 29 Luglio c.a., per le quali non è consentita nessuna integrazione, variazione e/o nuova presentazione, in caso di duplicazione delle stesse avrà valore la prima domanda acquisita agli atti”.

