Potenza, controlli ad attività e persone nel centro storico e a Piazza Don Bosco: ecco cosa hanno scoperto le forze armate

Di seguito alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, e conformemente alle conseguenti intese raggiunte nell’ambito di specifico Tavolo Tecnico riunitosi in Questura, nella serata di lunedì 12 agosto 2024 si è svolto nel Capoluogo un servizio straordinario di controllo congiunto, che ha visto impiegato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Nel corso di tale attività, che ha visto l’impiego anche di una unità cinofila della Polizia di Stato, sono stati effettuati mirati controlli, nell’area del centro storico e nei principali luoghi di aggregazione giovanile della città di Potenza.

In particolare, nel corso della serata sono stati controllati 4 esercizi commerciali, 26 veicoli e 133 persone, di cui 37 risultate positive in banca dati SDI, 39 minori e 8 cittadini extracomunitari.

Nella circostanza è stata elevata una contestazione per la violazione amministrativa di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990 a persona maggiorenne ed è stato operato un sequestro a carico di ignoti di 1.56 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il dispositivo è stato esteso inoltre all’area di Piazza Don Bosco, interessata da numerosi controlli da parte della Polizia di Stato, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di alcuni cittadini nei giorni precedenti.

Predetta operazione fa seguito ad analogo servizio congiunto svoltosi nella serata di venerdì 9 agosto u.s. che ha visto coinvolto anche personale dell’ASP e dell’Ispettorato del Lavoro.

Ispirato dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 settembre 2023, il modello “alto impatto” è sperimentato con cadenza periodica sul territorio potentino, con significativi riscontri operativi, inserendosi nella più ampia pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo in vista dell’incremento dell’esodo estivo, in particolare per la prossima festività di Ferragosto, con un focus specifico sui siti a maggiore vocazione turistica della provincia potentina, fra i quali si registra la località “Monticchio Laghi”, uno dei poli turistici più importanti della Basilicata, in grado di attrarre rilevanti flussi di visitatori anche da fuori regione.