Potenza: dal Prefetto il nuovo Direttore Regionale ed il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. I dettagli

Potenza Annunziato Vardè ha ricevuto in visita il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, Gino Novello, ed il neo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha sottolineato l’importanza della Protezione Civile per il nostro Paese e il prezioso ruolo svolto in questo territorio dal Corpo dei Vigili del Fuoco nella gestione delle emergenze.

Durante il colloquio si è discusso delle tematiche più rilevanti che, in tema di prevenzione e di soccorso, riguardano la provincia di Potenza, inoltre sono stati altresì affrontati gli aspetti connessi alle iniziative che congiuntamente potranno essere assunte per rispondere, con la consueta prontezza ed efficienza, alle esigenze della collettività in tutti i campi in cui è indispensabile esercitare un’attività in emergenza.

Il Prefetto ha fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata ed al neo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco confermando la piena collaborazione tra i rispettivi Uffici, nello spirito di particolare vicinanza per la comune appartenenza al Ministero dell’Interno.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)