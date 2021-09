Lauria, 78 anni dal bombardamento che fece 37 vittime: ecco l’evento per ricordarle

7 Settembre 1943: una data importante per via del bombardamento che colpì Lauria.

Oggi ricorre il 78° anniversario da quel triste giorno.

Quel 7 Settembre morirono 37 persone.

Angelo Lamboglia, Sindaco di Lauria, ricorda l’episodio, scolpito nella memoria di tanti concittadini:

“Lauria non dimentica i suoi caduti, li commemora anche quest’anno con una cerimonia molto semplice che prevede solo la deposizione della corona nel pieno rispetto della normativa anti-covid.

Tutto ciò per non dimenticare quello che è stato e adoperarsi affinché la storia non si ripeta”.

