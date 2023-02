Potenza: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in Via Roma! Ecco fino a quando

Il Comune di Potenza fa sapere alla comunità:

“OGGETTO: Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in Via Roma.

Premesso che: è pervenuta in data 30 gennaio 2023 prot. N° 13352, l’istanza con la quale “SARAPPALTI S.p.A.” chiede, l’interruzione del traffico veicolare su via Roma nel tratto compreso tra intersezione Via Roma con Via Mantova e l’innesto di Viaù Roma su Via Mazzini, per la realizzazione del sottopasso di via Roma;

Considerato che: è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata (0-24) e divieto di transito su via Roma nel tratto compreso tra intersezione con Via Mantova e l’innesto di Via Roma su Via Mazzini nonché l’interruzione del traffico pedonale tra Via Roma, Via Ravenna fino all’intersezione con Via Mazzini, per consentire la realizzazione del sottopasso ferroviario;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

dal giorno 1/2/2023 dalle ore 7.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 28/2/2023;

il divieto di sosta con rimozione forzata (0-24) e il divieto di transito su via Roma, nel tratto compreso tra intersezione con Via Mantova e l’innesto di Via Roma su Via Mazzini nonché l’interruzione del traffico pedonale tra Via Roma, Via Ravenna fino all’intersezione con Via Mazzini, per consentire la realizzazione del sottopasso ferroviario.

“FATTI SALVI I DIRITTI DEI RESIDENTI”;

AVVISA che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992;

ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall’ art. 31 del D.P.R. 495/1992 concordandosi con l’ufficio segnaletica dell’Ente;

ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e pedonale, segnalando per questi ultimi percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;

a provvedere a rendere visibile, il personale addetto ai lavori, ai veicoli in transito;

a ripristinare lo stato dei luoghi, a perfetta regola d’arte, all’ultimazione dei lavori;

l’apposizione dei segnali di divieto di sosta dovrà essere immediatamente comunicata alla centrale operativa della PL. Per le opportune annotazioni.

