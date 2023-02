Potenza, continuano le riprese del “Caso Claps”: divieto di transito in via del Popolo! Ecco le altre modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza fa sapere alla comunità:

“Premesso che, è pervenuta dall’Ufficio “CULTURA” in data 30 gennaio 2023 prot. N° 13391, l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico, in occasione delle riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione della serie televisiva “IL CASO CLAPS”, dirette dal regista, Marco Pontecorvo e prodotta da “FASTFILM” e “COSMOPOLITANPICTURES”, che si realizzeranno dal giorno 18/1/2023 fino al giorno 30/3/2023, in varie aree della Città;

Considerato che, è necessario emettere giusta Ordinanza di divieto di sosta con rimozione (0-24) nelle zone cittadine richieste dalla produzione, oltre a rilasciare l’autorizzazione a percorrere le strade, ai mezzi della produzione, con massa a pieno carico superiore a 3,5t., in deroga al divieto che regolamenta la zona interessata dall’attività cinematografica, per consentire, il regolare svolgimento in assoluta sicurezza;

Visto:

il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

AUTORIZZA

dalle ore 6.00 del giorno 3/2/2023 in occasione delle riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione della serie televisiva “IL CASO CLAPS”, dirette dal regista, Marco Pontecorvo e prodotta da “FASTFILM” e “COSMOPOLITANPICTURES”, la produzione, a percorrere le strade cittadine fino al raggiungimento di piazza Mario Pagano percorrendo via del Popolo e via Petruccelli contromano, con autocarri di tara a pieno carico superiore a 3,5t., in deroga alle limitazioni presenti in zona;

DISPONE

1. il divieto di transito il giorno 3/2/2023 dalle ore 6.00 fino a cessate esigenze in via del Popolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Petruccelli e l’intersezione con c.so XVIII Agosto, con le seguenti disposizioni:

il traffico veicolare su via del Popolo proveniente da Portasalza sarà deviato su via Caporella;

le auto in sosta lungo il suddetto tratto dovranno attendere l’autorizzazione del personale di Polizia Locale per poter procedere in direzione di c.so XVIII Agosto;

2. il divieto di sosta con rimozione (0-24) il giorno 2/2/2023 dalle ore 18.00 fino alle ore 19.30 del giorno 4/2/2023 e comunque fino a cessate esigenze:

in corso XVIII Agosto, in corrispondenza dei primi due stalli riservati alla sosta dei veicoli ex C.F.S. antistanti il fabbricato già Poste e Telegrafi;

in corso XVIII Agosto, dall’intersezione con via del Popolo, in corrispondenza degli stalli riservati alla sosta dei veicoli ex C.F.S. collocati tra i civici n. 85 e n. 87;

in via del Popolo, in corrispondenza di n. quattro stalli di sosta a pagamento collocati tra i civici n. 26 e n. 30 (lato DX scendendo);

in via del Popolo, in corrispondenza dello stallo generico per persone con difficoltà di deambulazione collocato frontalmente al civico n. 26 (lato SX scendendo), tale parcheggio disabili sarà momentaneamente spostato sul primo stallo a pagamento successivo a quelli di cui al punto 3;

in via del Popolo, in corrispondenza degli stalli per il carico/scarico collocati frontalmente al civico n. 24 (ambo i lati);

lungo tutta via Petruccelli, lato DX e SX fino a cessate esigenze.

I mezzi fuori sagoma, saranno autorizzati a percorrere il tratto di via del Popolo chiuso al transito, dall’intersezione con corso XVIII Agosto fino a via Petruccelli e piazza Mario Pagano, previa comunicazione, per tempo, alla Polizia Locale che provvederà alla scorta con personale operante.

